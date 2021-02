Scontro fra auto e scooter

sulla Briantea: grave un 24enne L’incidente poco prima delle 7 di giovedì 25 febbraio a Ponte San Pietro.

Schianto sulla Briantea a Ponte San Pietro pochi minuti prima delle 7 di giovedì 25 febbraio. Un giovane di 24 anni in sella a una Vespa, secondo la prima ricostruzione, si è scontrato con un’auto condotta da un 55enne all’altezza di via Kennedy. Nell’urto il giovane ha riportato un trauma cranico e una frattura a una gamba: soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri: sono in corso gli accertamenti.

