Si ribalta con l’auto e la lascia nel fosso

Un 25enne ritrovato a casa sua sotto choc L’incidente nella mattinata di sabato 28 settembre intorno alle 13.15 a Ponte San Pietro.

Un giovane di 25 anni è finito fuori strada a Ponte San Pietro nella tarda mattinata di sabato 28 settembre. La sua auto, una Volkswagen Golf, si è ribaltata ed è finita in un fosso per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto in via Manzoni a Ponte San Pietro nei pressi del distributore Q8 verso le 13.15. L’uomo, un 25enne di origine senegalese e residente a Ponte San Pietro, ha abbandonato il veicolo e si è allontanato dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Attraverso una serie di accertamenti gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo e al suo luogo di residenza. Il giovane è stato trovato in buone condizioni di salute ma in evidente stato di choc.

