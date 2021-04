Solza, il cagnolino Charly portato in salvo dai pompieri. Mancava da casa da 4 giorni - Foto Intervento dei vigili del fuoco volontari di Madone, nel pomeriggio di domenica 4 aprile, per recuperare un cane in via San Protasio. Sul posto è arrivato anche un veterinario che, tramite il controllo del microchip, ha rintracciato i proprietari.

I vigili del fuoco volontari di Madone sono intervenuti domenica 4 aprile verso le 17,20 per la ricerca e il recupero di un cane a Solza, in via San Protasio. Il cane, Charly, mancava da casa da 4 giorni. I vigili del fuoco lo hanno individuato e recuperato: il cagnolino si trovava in mezzo ai rovi e ha qualche lieve ferita. Sul posto è arrivato anche un veterinario che, tramite il controllo del microchip, ha rintracciato i proprietari. Ecco le immagini dell’intervento.

