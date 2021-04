Suisio, auto fuori strada prende fuoco. In ospedale una 23enne, non è grave -Foto L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 24 aprile intorno alle 21.

I Vigili del fuoco volontari di Madone sono intervenuti per un incidente stradale a Suisio in via Santi Nazario e Celso intorno alle 21 di sabato 24 aprile dove un’auto ha preso fuoco dopo essere uscita di strada.

La ragazza di 23 anni che era alla guida è uscita dall’auto ed è stata trasportata in codice verde in ospedale con un’ambulanza, non è grave.

I Vigili del fuoco intanto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

Sul posto anche i Carabinieri di Capriate.

