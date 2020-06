Un 51enne investito da un pezzo di gru

Grave infortunio sul lavoro a Brembate Un 51enne residente a Filago è stato ricoverato in codice rosso in ospedale dopo un infortunio su lavoro successo alla Edilgema srl di Brembate.

L’allarme è scattato poco prima delle 10 di venerdì 12 giugno nella ditta di vendita e noleggio di gru edili in via Piemonte. La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma sembra che l’uomo sia precipitato da un’altezza di due metri e sia stato successivamente schiacciato da un pezzo di gru.

Sono intervenuti, con i carabinieri, l’ambulanza e l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Zingonia: il 51enne è in gravi condizioni, la prima diagnosi parla di frattura esposta al femore sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA