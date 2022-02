Un labirinto per sognare tra 220 mila tulipani

Tulipania riapre. E lo fa per il quarto anno consecutivo a Terno d’Isola, nel campo di via Biagi che si estende per oltre 25 mila metri quadrati all’altezza dell’uscita della superstrada . La novità sarà visibile a colpo d’occhio tra qualche settimana, proprio al momento della fioritura dei circa 220 mila fiori piantati con cura durante l’inverno. «Ad accogliere i nostri ospiti non saranno semplici filari fioriti, ma un grande “tuli-labirinto” come amiamo definirlo, tutto da scoprire e da percorrere come in una favola – spiega Cecilia Cefis, ideatrice del progetto insieme a Michael Wolfger –. Abbiamo piantato bulbi di centinaia di varietà tra tulipani e narcisi che sbocceranno nel mese di marzo e faranno bella mostra fino ad aprile inoltrato : abbiamo studiato a tavolino, in collaborazione con esperti internazionali, il gioco di cromie che si creerà, così in base al giorno in cui si visiterà Tulipania gli abbinamenti, gli effetti e le sensazioni saranno diverse».

La preparazione del campo con un mix di colori

Il campo fiorito è solo l’ultimo atto di un lavoro che inizia molto prima: l’acquisto e la scelta dei bulbi di primissima qualità, la piantumazione e il continuo monitoraggio del terreno sono passaggi fondamentali per un risultato perfetto . «Umidità, acidità e fertilità del terreno, ore di luce, millimetri di pioggia scesi sono parametri catturati da sensori inseriti nel suolo che dobbiamo controllare giornalmente – racconta Luciano, tecnico del team –. In base a questi parametri decidiamo quali accortezze adottare per migliorare il benessere e la qualità della coltivazione. Poi lasciamo che la natura faccia il suo corso, senza forzare la fioritura con fertilizzanti o agenti chimici: vogliamo che tutto sia ecosostenibile e segua i ritmi della natura».

L’ingresso è gratuito, si pagano i fiori che si raccolgono

Visto l’inverno secco, lo staff prevede che la fioritura tarderà di un paio di settimane rispetto al solito, ma le regole per l’accesso al campo non varieranno: l’ingresso è libero e gratuito, si pagano solo i fiori che si raccolgono (in formula u-pick) e portano a casa . Ma Tulipania è molto di più: nei fine settimana verranno organizzate iniziative per impreziosire l’esperienza al campo, come il pic-nic e l’aperitivo su prenotazione con prodotti e vini locali da gustare comodamente sull’erba; per i più piccoli verranno allestite aree svago con una piscina di paglia, giochi di una volta costruiti con materiale naturale e riciclato e simpatiche installazioni home-made per scattare fotografie.

Piscina di paglia per i più piccoli e tante attività