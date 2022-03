E-Ulysse, torna il multispazio di Fiat: è elettrico

Nuovo E-Ulysse gode di tutti i vantaggi della trazione elettrica, come l’ingresso in tutte le Ztl dei centri urbani, e si distingue per le dimensioni compatte e si guida come una normale vettura. Queste caratteristiche, insieme alla modularità degli interni e alla capacità di ospitare fino a 8 persone, lo rendono adatto per i servizi di trasporto per hotel, taxi e per i transfer. L’autonomia arriva fino a 330 km (ciclo Wltp), la velocità massima è di 130 km/h e il modello è equipaggiato di serie con sistema fast charge da 100 kW per caricare all’80% la batteria in 45 minuti. Per la rete domestica e pubblica c’è anche la possibilità di utilizzare il cavo trifase Mode 3 da 11 kW e le Wallbox by Mopar.

A bordo fa il suo debutto un nuovo dispositivo per la sanificazione dell’aria per mezzo di luce ultravioletta UV-C interna: il cliente può utilizzare l’apparecchiatura sul veicolo e spostarla in posti diversi per un maggiore igiene all’interno della cabina con l’eliminazione della maggior parte dei batteri che penetrano nell’abitacolo. Il benessere a bordo viene, inoltre, incrementato dall’aria condizionata a tre zone (guidatore, passeggero anteriore e area posteriore), con regolazione indipendente per ogni singola area . Il tetto panoramico in vetro, standard sulla versione Lounge, rende l’ambiente più luminoso mentre l’ampia vetratura, costituita da 2 pannelli da 40 cm per 1 metro ciascuno con una superficie totale di quasi 1 mq, si caratterizza dall’esterno per una linea elegante e gradevole. Se c’è bisogno di privacy o di ripararsi dalla luce, ogni pannello può essere oscurato grazie a una tendina scorrevole.

Tra i due pannelli è alloggiato il diffusore dell’aria condizionata con 6 bocchette orientabili individualmente e controllo per temperatura e potenza integrati. Le sedute e i braccioli reclinabili garantiscono il necessario comfort. In aggiunta, il doppio tavolino pieghevole può scorrere tra la seconda e la terza fila e costituisce un piano di appoggio per le più svariate attività, offrendo numerosi spazi porta oggetti. Inoltre, può richiudersi facilmente per minimizzare l’ingombro, sparendo tra i sedili. E-Ulysse, sia nella variante Salotto 7 posti sia nella Shuttle 8 posti, ha tutti i sedili posteriori montati su binari, in modo da poter essere spostati con facilità, reclinati o anche rimossi con semplici operazioni.

È un Multi Purpose Vehicle con un Dna da vettura, a partire dalla posizione di guida e dalle dimensioni più contenute del segmento (altezza <1,90 metri, lunghezza 5,3) per garantire maneggevolezza e guidabilità . La tenuta di strada, il confort e il filtraggio delle sospensioni sono assicurati dal sistema a quattro sospensioni a ruote indipendenti e alle molle a rigidezza variabile. La capacità del bagagliaio è pari a 4.900 litri (1.500 litri con tutti i posti occupati) con la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri. Utilizzando la telecamera d bordo, il Traffic Sign Recognition riconosce i segnali stradali riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente. Il Lane Departure Warning avverte il guidatore se il veicolo sta dirigendosi fuori dalla corsia e il Side Blind-Spot Alert monitora gli angoli ciechi posteriori, inviando un segnale luminoso sullo specchietto esterno in caso ci siano veicoli troppo vicini durante la manovra di sorpasso.

A queste dotazioni si aggiunge il Forward collision warning che, grazie alla videocamera, esplora il percorso da seguire e avverte il conducente di eventuali pericoli di collisione con altri veicoli o pedoni. L’ Active Emergency Brake Control attiva in modo autonomo i freni in caso di rischio di collisione mentre la Rear-view Camera fornisce un’immagine a 180° intorno al veicolo, semplificando le manovre di parcheggio . Infine il controllo elettronico della stabilità (Esp) è governato dalla funzione di Grip Control che può essere regolata a seconda del tipo di fondo stradale: asfalto, neve, sabbia o fango. Per quanto riguarda l’Infotainment, sono previsti tre livelli di radio integrata che, nella versione superiore, prevede uno schermo touch a colori da 7” con funzioni Apple Car Play e Android Auto e servizio Connect Nav fornito da Tom Tom con informazioni su traffico, parcheggi, stazioni di servizio, meteo locale e punti di Interesse.