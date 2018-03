Tutto pronto per il Salone di Ginevra

Fiat, in vetrina le serie Mirror e S-Design Al Salone Internazionale di Ginevra 2018 il marchio Fiat mostra dall’8 al 18 marzo la sua gamma declinata nelle famiglie S-Design e Mirror, che offrono soluzioni alle più evolute esigenze in termini di stile, carattere e connettività.

Al Salone Internazionale di Ginevra 2018 il marchio Fiat mostra dall’8 al 18 marzo la sua gamma declinata nelle famiglie S-Design e Mirror, che offrono soluzioni alle più evolute esigenze in termini di stile, carattere e connettività.

In particolare debutta in anteprima la 124 Spider S-Design, che si affianca alla Tipo 5 porte e alla 500X S-Design: modelli dalle caratteristiche molto diverse, dedicati a chi esprime il proprio dinamismo anche attraverso la caratterizzazione distintiva della propria vettura. S-Design è infatti la risposta Fiat a chi cerca stile e contenuti con un carattere contemporaneo e dinamico. In questo allestimento convivono sportività e stile con una spiccata personalità che riflette quella di un pubblico giovane e dinamico. Per la prima volta una serie speciale è trasversale e si sposa con entrambi i mondi del brand, quello funzionale e quello emozionale.

Ma Fiat a Ginevra non è solo S-Design. Un’area dello stand ospita infatti la famiglia Mirror, la prima serie speciale che coinvolge l’intera famiglia 500. Da sempre le serie speciali sono una peculiarità del marchio, una delle chiavi del successo trasversale di molti modelli e soprattutto della Fiat 500 che, grazie alle sue numerose declinazioni, ha esplorato i più diversi territori alimentando così la propria inimitabile ed eterna giovinezza. Tra le tante, si possono ricordare la 500C by Gucci, la 500 by Diesel, la 500 Riva e le recenti 500-60esimo e Anniversario, dedicate al sessantesimo compleanno dell’icona di casa Fiat.

La Fiat 500 ha infranto le regole tradizionali del mercato, dimostrando che una piccola vettura può originare una famiglia di modelli accessibili e accattivanti capaci di garantire i massimi livelli di personalità e funzionalità oltre a diventare un successo internazionale: l’80% delle Fiat 500 è venduto fuori dai confini nazionali e nel 2017 l’icona di casa Fiat è stata leader in otto Paesi e sul podio in altri sette. Con i modelli 500L e 500X, la Fiat 500 si allontana dalla classica segmentazione, combinando caratteristiche di categorie differenti e dando vita a due punti di riferimento nei rispettivi segmenti. La famiglia 500 propone così tre vetture molto diverse per vocazione e carattere che rispondono a tutte le esigenze dei clienti e alla crescente richiesta di nuove esperienze, pur continuando a condividere la stessa matrice.

Proprio lo stile, unito alla tecnologia, è il punto di forza della nuova serie speciale Mirror, trasversale a tutta la famiglia 500, grazie alla radio Uconnect 7” HD Live con touchscreen ad alta risoluzione, all’integrazione Apple CarPlay e alla compatibilità con Android Auto. Attraverso le famiglie Mirror e S-Design, dunque, il brand Fiat soddisfa le più attuali necessità e consente a ogni cliente di esprimere il proprio carattere anche attraverso la vettura che guida. Lo stand Fiat si completa con la ricca vetrina di accessori e prodotti sviluppati e ingegnerizzati da Mopar per personalizzare ogni vettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA