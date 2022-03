Mustang California Special debutta in Europa

Incarnando lo «spirito libero» dell’originale modello del 1968, è ora disponibile esclusivamente in versione cabrio con una capote pieghevole che offre un look classico ed emozioni en plein air. L’edizione speciale si caratterizza per l’unicità di alcuni elementi e dettagli, i cerchi in lega da 19 pollici e le decalcomanie speciali Colour shift che le conferiscono una linea distintiva mentre il motore benzina V8 da 450 Cv di Ford garantisce la potenza necessaria per una guida prestazionale.

All’interno, la California Special è progettata per garantire tutto il divertimento della guida su strada in qualsiasi condizione atmosferica, con dettagli su misura. Le tecnologie legate al confort includono sedili anteriori riscaldabili e raffreddabili, un quadro strumenti personalizzabile da 12 pollici e la connettività del SYNC3 che consente ai conducenti di ascoltare la loro colonna sonora preferita per accompagnare il viaggio usando semplicemente la loro voce.

«La California Special rappresenta una parte consistente dell’eredità della Mustang in America e simboleggia molto di ciò che la pony-car rappresenta: la gioia di guidare in libertà su strade aperte. Interessi fortemente radicati anche tra gli appassionati di auto in Europa. È, quindi, giunto il momento che anche in questo mercato si possa sperimentare il mix unico di stile, prestazioni e divertimento di guida della vettura», spiega Matthias Tonn, Mustang chief programme engineer, Ford of Europe. Quando la Mustang arrivò per la prima volta sulle strade nel 1964 si formarono numerosi club di proprietari in tutta l’America con molti concessionari che iniziarono a creare i loro design personalizzati. Uno di questi, ispirato al prototipo della Shelby GT coupé del 1967, venne chiamato California Special.

Le caratteristiche

La versione originale aveva una griglia annerita, fendinebbia, strisce laterali da corsa e nuove prese d’aria laterali posteriori, così come uno spoiler ispirato a Shelby. Nel 1968, poi, Ford mise in produzione un numero limitato di California Special. L’ultima interpretazione - quella che arriva in Europa - riprende la versione originale con una griglia anteriore a nido d’ape rifinita in Ebony Black e con un badge GT/CS in Race Red, così come le strisce laterali inferiori rifinite in nero, rosso e grigio. Incorporando i loghi GT/CS, le strisce corrono dai parafanghi anteriori a quelli posteriori e presentano una scritta nascosta California Special che è quasi invisibile in condizioni di scarsa luminosità ma che diventa molto più prominente alla luce del sole. Come l’originale, i miglioramenti aerodinamici riguardano le prestazioni del V8, con uno splitter anteriore più grande e prese d’aria laterali posteriori.

Le ruote anteriori da 19 x 9 pollici e quelle posteriori da 19 x 9,5 pollici sono rifinite in Carbonised Grey per completare lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore. I colori disponibili sono nove e includono il New Orleans Blue e il Dallas Orange, in evidente contrasto con il tetto nero che si ripiega in 8 secondi per trasformare il profilo della coupé in una elegante cabrio. I sedili in pelle e gli inserti delle portiere sono parzialmente rifiniti in pelle scamosciata Miko grigia - un materiale sintetico ecologico, ricavato da poliestere riciclato - con cuciture rosse. Sui sedili e sui tappetini è impresso il logo GT/CS mentre il quadro strumenti è rifinito in alluminio Carbon Hex con un esclusivo badge Mustang California Special. Il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC3 è progettato per essere sempre pronto, consentendo ai conducenti di controllare i loro smartphone connessi, l’audio, la navigazione e le funzioni del clima con comandi vocali e un touchscreen centrale da 8 pollici. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto 2 senza costi aggiuntivi e la connettività è fornita in movimento da un modem standard Ford Pass Connect.

Altri dettagli