Nissan Leaf si rifà il look e guadagna in confort

La versione 2022 si distingue per le nuove linee esterne dinamiche e gli inediti cerchi in lega che le conferiscono uno stile ancora più in linea con la nuova brand identity del marchio giapponese. Sicurezza e confort arrivano ai vertici della categoria grazie ai sistemi di assistenza alla guida e alle tecnologie di infotainment . Con oltre 570.000 unità vendute in tutto il mondo, questo modello ha giocato un ruolo cruciale nella definizione della strategia del costruttore nipponico, che porterà al lancio di 23 nuovi modelli elettrificati, di cui 15 completamente elettrici, entro il 2030.