Nuove Peugeot per i Carabinieri

Versione speciale della 308 GTi Alla presenza del comandante generale Tullio Del Sette e del direttore generale di Groupe PSA Italia, Massimo Roserba, oltre che dei vertici dello Stato Maggiore dei Carabinieri, è stata consegnata nei giorni scorsi la Nuova 308 GTi by Peugeot Sport con livrea dell’Arma.

L’accordo con l’Arma è una nuova dimostrazione di come Groupe PSA, di cui Peugeot è parte integrante, sia inserito nel tessuto connettivo italiano. Infatti Groupe PSA Italia contribuisce attivamente all’economia nazionale: con un fatturato di 2,7 miliardi di euro nel 2016, è tra le prime 90 realtà della Penisola; coinvolge direttamente nella sua attività oltre 700 dipendenti e, attraverso i 2.000 business partner, altri 8.000 addetti. Inoltre, l’Italia, è uno dei principali fornitori di componenti all’apparato industriale di Groupe PSA (secondo gruppo automotive in Europa) per un totale di 430 milioni di euro.

La vettura, concessa in comodato d’uso gratuito all’Arma, verrà utilizzata a Roma e sul territorio nazionale anche per interventi speciali quali il trasporto di organi e sangue e per i servizi di scorta in occasione di cerimonie istituzionali. La Nuova 308 GTi si differenzia dalla versione «civile» per una serie di modifiche funzionali imposte dai suoi nuovi compiti. L’allestimento, realizzato dalla carrozzeria torinese NCT, di recente insignita del prestigioso Premio 100 eccellenze Italiane, prevede segnalatori luminosi a nano LED, che offrono agli operatori la massima visibilità, supporti porta arma lunga a bloccaggio meccanico, un piano scrittoio illuminato ricavato nella cappelliera posteriore dotato di doppia presa USB e predisposizioni per i sistemi di comunicazione e per il sistema di scambio dati operativo ODINO. La Nuova 308 GTi by Peugeot Sport, punta di diamante della casa del Leone, è equipaggiata con il potente motore 1.6 THP in grado di erogare 272 CV e adotta un impianto frenante dalle grandi prestazioni (dischi da 380 mm all’avantreno), cerchi da 19” e differenziale autobloccante meccanico Torsen.

La sportiva Peugeot è dotata anche dei più moderni sistemi di assistenza alla guida che contribuiscono ad elevare ulteriormente gli standard di sicurezza. La Nuova 308 GTi si dimostra molto efficiente perché ha emissioni medie di CO2 di soli 139 g/km ed un consumo combinato di 6,0 l/100 km. Grazie ad un rapporto peso/potenza eccellente, poi, impiega solo 6 secondi netti per passare da 0 a 100 km/h e 25,3 per percorrere il chilometro con partenza da fermo. Per sfruttare appieno, e in condizioni di massima sicurezza, le doti della vettura saranno selezionati alcuni militari, già esperti conduttori, che riceveranno una formazione aggiuntiva partecipando a corsi di guida organizzati da Peugeot presso la pista di Misano Adriatico con un istruttore d’eccellenza, il dieci volte campione italiano rally e pilota ufficiale Peugeot Paolo Andreucci, che ha presenziato alla cerimonia di consegna.

