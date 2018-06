Porsche e il compleanno a Bergamo

70 anni di fascino: sabato officina aperta Sabato 9 giugno, dalle 9 alle 18, open day del Centro Porsche Bergamo del Gruppo Bonaldi per festeggiare i 70 anni di Porsche. Intrattenimento e attività per tutti, con ingresso libero e gratuito.

«Non riuscivo a trovare l’auto sportiva dei miei sogni, così l’ho costruita da solo». La celebre frase del fondatore, Ferdinand Porsche, è il miglior modo per sottolineare l’assoluta novità che ha rappresentato la prima Porsche, la 356 con telaio 001, nata l’8 giugno 1948. Ferry Porsche voleva costruire la perfetta auto sportiva, un’assoluta novità, con eccellenti prestazioni e massima efficienza.

In occasione dei 70 anni di Porsche, il Centro Porsche Bergamo Gruppo Bonaldi organizza una giornata speciale per festeggiare il cavallino di Stoccarda, con intrattenimento e attività per adulti e bambini. Presso il Centro Posche Bergamo, una mostra dei modelli più rappresentativi degli ultimi 70 anni. Le vetture Porsche, sin dal 1948, hanno uno stile equilibrato, in cui il design segue sempre la funzione e mai viceversa. Le auto vengono messe alla prova tanto nella galleria del vento quanto sulla strada perché devono essere ideali in pista e perfette per la guida di tutti i giorni.

Tutti gli appassionati potranno ammirare:

Porsche 356: decennio 1948-1957

Porsche 911 T: decennio 1958-1967

Porsche 911 2.2 E: decennio 1968 - 1977

Porsche 911 Turbo (mod. 930): decennio 1978 -1987

Porsche 911 Turbo: decennio 1988 – 1997

Porsche Carrera GT: decennio 1998 – 2007

Porsche 918 Spyder: decennio 2008 – 2018

In showroom, simulatori di guida per mettersi alla prova sui circuiti più importanti e famosi del mondo; l’officina aperta per scoprire i segreti di Porsche Service e la speciale Kids Driving School, la prima scuola di guida con go kart e Porsche 911 a pedali per imparare le prime regole del codice della strada sotto la supervisione di un pilota Porsche Driving Experience.

In dettaglio, il programma della giornata:

MATTINA dalle ore 10 alle ore 13

Simulatori di guida per adulti

Kids Driving School

In Officina (bambini e adulti)

Ore 10

Come si esegue un’ispezione completa di una Porsche 911

Ore 11

Diagnosi di una Porsche

Ore 12

Verifica batteria, spessimetro gomme

POMERIGGIO dalle ore 14 alle ore 18

Simulatori di guida per adulti

Kids Driving School

In Officina (bambini e adulti)

Ore 14

Controllo generale 911

Ore 15

Verifica e cambio olio motore

Ore 16

Controllo e sostituzione pastiglie freni

Ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni www.bonaldi.it.

