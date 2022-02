Renault Mégane Electric: autonomia fino a 470 km

Il design evolve e diventa più tech. La versione green, infatti, presenta molto elementi tecnologici inediti e componenti i cui codici traggono ispirazione dal mondo dell’hi-fi. In generale, le spalle arrotondate, i parafanghi anteriori modellati intorno ai fari e il cofano bombato si sposano con le linee e i dettagli strutturati e molto precisi, come si vede dalla lama integrata nei paraurti anteriore e posteriore e dalle prese d’aria laterali del paraurti anteriore. Le maniglie delle porte a filo carrozzeria, che si attivano automaticamente, e la calandra chiusa creano linee fluide dalle superfici lisce.

Con il passo allungato (2,68 m per una lunghezza totale di 4,20 m) e gli sbalzi ridotti della nuova piattaforma modulare CMF-EV, Nuova Mégane E-TECH Electric presenta proporzioni inedite, che hanno dato ai designer la possibilità di progettare una berlina dinamica con un ingombro ben studiato. La batteria ultra-sottile (soli 110 mm!) ha permesso di contenere le proporzioni esterne ma anche di ottimizzare il rapporto dimensioni esterne-abitabilità interna, abbassando il baricentro per una guida più piacevole e dinamica.

La presenza di caratteristiche che evocano il mondo dei crossover trasmette un’idea di robustezza: grandi ruote da 20”, protezioni sottoporta e dei passaruota, linea di cintura alta. Il tetto spiovente, la carreggiata ampliata e le maniglie delle porte a scomparsa a filo carrozzeria di serie, invece, evocano il mondo delle coupé. L’altezza contenuta, l’abitabilità e il volume del bagagliaio fanno, infine, riferimento al mondo delle tradizionali berline del segmento C. Al lancio, la nuova versione sarà disponibile in sei tinte di carrozzeria eleganti e distintive: Grigio Aviation, Grigio Scisto, Blu Notturno, Rosso Passion, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Per una maggiore personalizzazione, è possibile optare, in funzione degli allestimenti, per tinte bi-tono, differenziando il colore del tetto, dei montanti e delle scocche dei retrovisori esterni con le tinte Grigio Scisto, Nero Etoilé o Bianco Ghiaccio, con 13 abbinamenti possibili. I fari, composti da sei riflettori, sono adattivi. La commutazione dagli abbaglianti agli anabbaglianti è automatica. Inoltre, il fascio luminoso è più largo in città, per una migliore visibilità intorno al veicolo, e più profondo su strade e autostrade, per una migliore visibilità in lontananza, senza abbagliare i veicoli che si trovano davanti o che sopraggiungono dal lato opposto. Le luci si adattano anche alle condizioni climatiche (pioggia, nebbia) tramite un pulsante sulla plancia per fungere da fendinebbia.

Tutte le versioni di Nuova Mégane E-TECH Electric sono dotate di maniglie a scomparsa a filo carrozzeria. Quando il conducente o il passeggero del sedile anteriore si avvicina per aprire la porta e quando il veicolo non è chiuso, le maniglie, dissimulate nella carrozzeria, escono automaticamente grazie a un sistema elettrico. Tornano nella posizione di chiusura due minuti dopo aver parcheggiato, quando l’auto comincia a muoversi oppure quando si sbloccano le porte. OpenR, il maxischermo, è il pezzo forte dell’abitacolo. La nuova dashboard OpenR, a forma di L capovolta, mette insieme il driver display e il display multimediale della console centrale. È la prima volta che questo equipaggiamento viene proposto come dotazione di serie. Frutto di anni di sviluppi dei dipartimenti Design, Prodotto ed Ingegneria di Renault, integra nativamente anche le bocchette dell’aria centrali per restare fedele allo stile a filo carrozzeria del design del veicolo. Il driver display della OpenR offre al conducente la possibilità di quattro visualizzazioni diverse, in funzione della priorità del momento: guida (pannello di controllo), navigazione (mappa), Zen (minimalista), batteria (livello di carica). È possibile personalizzare quanto visualizzato sul display. A tal fine, sono disponibili cinque widget (consumi, pressione dei pneumatici, distanza, eco-guida, musica) e 8 colori di illuminazione.

Il gruppo motopropulsore di cui è dotata Nuova Mégane E-TECH Electric è completamente nuovo. Grazie al design ottimizzato, è compatto e pesa solo 145 kg (trasmissione inclusa), ossia il 10% in meno rispetto a quello ora utilizzato da ZOE, nonostante il significativo aumento di potenza e coppia. E’ proposto in due versioni: 96 kW (130 Cv) e 250 Nm, 160 kW (218 Cv) e 300 Nm. Attiva in modalità di guida D (Drive), la frenata rigenerativa permette di recuperare l’energia cinetica della decelerazione (sollevando il piede dal pedale dell’acceleratore) per trasformarla in energia elettrica e stoccarla nella batteria. Come il gruppo motopropulsore, Nuova Mégane E-TECH Electric vanta anche una batteria completamente nuova, progettata per integrarsi perfettamente nella piattaforma CMF-EV. Si tratta della più sottile del mercato in quanto è spessa solo 110 mm (lunga 1.960 mm e larga 1.450 mm), ovvero il 40% in meno rispetto alla batteria di ZOE. Contribuisce direttamente a ridurre l’altezza del veicolo a 1,50 m., migliorandone così l’aerodinamicità e l’efficienza. Ha una massa di 395 kg.