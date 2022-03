Un weekend alla scoperta del nuovo T-Roc nella concessionaria Bonaldi

Sabato 26 e domenica 27 marzo, alle 9-12.30 e 14-19 nella concessionaria di via Quinto Alpini, 8, Bergamo (https://www.bonaldi.it/sede/bergamo-concessionaria-volkswagen-bergamo ), Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia invita a scoprire il nuovo modello del crossover Volkswagen che, dopo il traguardo di un milione di esemplari venduti in appena quattro anni, di cui 110.000 in Italia, si rinnova per aggiungere un ulteriore tassello al percorso di successi nel panorama delle compatte.