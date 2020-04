Alcune idee golose per impastare in casa

Come preparare pane, pizzette e piadine È un dato di fatto che in questi giorni è praticamente impossibile trovare in commercio il lievito di birra, sia fresco che secco, ma anche qualsiasi tipologia di lievito chimico.

A parte i fortunati «allevatori di pasta madre», ci si può attrezzare diversamente, cercando di bilanciare l’assenza di lievito con la nostra voglia di impastare e panificare.

Una pizza fatta in casa, ben lievitata e preparata a regola d’arte non potrà mai essere sostituita da altro, ma bisogna fare di necessità virtù, senza scoraggiarsi, nella ferma consapevolezza che esiste la soluzione per dare gusto a queste lunghe giornate. «Senza lievito» non è quindi uno slogan, ma un modo possibile per preparare in casa pane e pizzette. Sicuramente da riscoprire è il pane azimo o azzimo, preparato con pochi e semplici ingredienti e cotto in padella.

La ricetta è semplicissima e prevede di utilizzare, per la preparazione di 4 pani del diametro di circa 15 centimetri, 250 grammi di farina, un bicchiere circa di acqua. Azzimo significa proprio «senza lievito» e, per tradizione, viene preparato e mangiato dagli ebrei durante il periodo pasquale, senza sale, zucchero o grassi.

Per la preparazione di questo pane è possibile usare anche altra farina. La cottura si fa in una padella ben calda, per pochi minuti avendo cura di rigirarlo bene. In base allo spessore, è possibile consumarlo tal quale e, se fine, anche per la preparazione di gustosi piatti «millefoglie» da cucinare poi in forno. Oppure, se lasciato dello spessore di almeno un centimetro, è possibile utilizzarlo come base per golosi condimenti sia dolci che salati. E per gli amanti della pizza, anche piccole pizzette senza lievito e ben condite possono saziare la grande voglia. Per preparare circa 10-15 pizzette, impastare 500 g di farina con 250 ml di birra molto schiumosa, 1 cucchiaino di sale, 50 ml di olio extra vergine di oliva e 1 cucchiaino di zucchero.

L’impasto dovrà essere molto morbido e, dopo un’ora di riposo, formare le pizzette e, dopo un riposo di circa 15-20 minuti, infornare le pizzette in forno statico a 220°C.

I primi 10 minuti circa senza nulla, poi condire a piacere e infornare ancora 5-10 minuti, in base al condimento scelto.

Il consiglio è quello di utilizzare pomodori pelati, tritati, a crudo. Se non sono disponibili, va bene anche la passata, sempre senza cuocerla.

Tutti i formaggi vanno bene, anche i sottoli come carciofini, funghetti o acciughe. Ecco, via con la fantasia. Un pizzico di origano a finire il tutto.

Altra preparazione piuttosto facile e veloce che sorprenderà sono le piadine. Si preparano come il pane azzimo, avendo cura di aggiungere all’impasto abbondante olio extra vergine di oliva (o strutto per chi ne ha a disposizione).

Per quattro piadine è necessario utilizzare circa 250 grammi di farina, da impastare con acqua tiepida e 4 o 5 cucchiai d’olio. Dopo un breve riposo, dividere in pezzi l’impasto e, cospargendo il piano di lavoro di farina, stenderlo finemente con l’aiuto del mattarello. È necessario cuocere una piadina alla volta per entrambi i lati in padella antiaderente con fiamma molto alta.

