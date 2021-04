Colorate la vostra tavola: fregola con gamberi, cozze e datterini Una ricetta della tradizione sarda presentata dagli studenti dell’Istituto Superiore di San Pellegrino.

La fregola è una pasta tipica della Sardegna, costituita da piccole palline di grano duro e acqua, lavorate a mano e tostate nel forno. Come suggerisce la forma, la fregola viene spesso chiamata cous cous italiano o cous cous sardo, vista la somiglianza alla tipica pietanza mediorientale.

Sicuramente ci sono legami storici tra i due prodotti, tuttavia, le origini di questa pasta sono ancora avvolte nel mistero e affondano le radici in tempi antichi. Il suo nome ha un’origine latina (dalla parola ferculum, che può significare “briciola”) e le prime testimonianze realmente concrete la fanno risalire al X secolo d.C.

Un documento dello Statuto dei Mugnai di Tempio Pausania risalente al XIV secolo ne regolamentava la preparazione, che doveva avvenire rigorosamente dal lunedì al venerdì, per potere destinare ai campi l’acqua del sabato e della domenica.



Ingredienti

1k g Cozze

600 g Gamberi

250 g Datterini

240 g Fregola

5 g Prezzemolo

Acciughe 2 filetti

Aglio 1 spicchio

Olio Evo

Basilico

Vino bianco, un bicchiere

Peperoncino (se gradito)

Procedimento:

Preparare un soffritto in una casseruola a base di acciughe, aglio, olio; aggiungere i pomodorini, saltarli velocemente salandoli e aggiungere in ultimo il basilico. Pulire le cozze eliminando barba (alga di colore verde che fuoriesce dal guscio che si chiama bisso), raschiare il guscio con una paglietta in ferro per pulirlo da alghe e incrostazioni. Prendere una padella a base larga e creare un soffritto con aglio, olio e gambi di prezzemolo, versare le cozze nella pentola, sfumare con del vino, mettere sopra un coperchio e farle aprire. Separare il guscio dal mollusco, tenendone qualcuna intera per la presentazione. Filtrare molto bene il fondo delle cozze.

Pulire i gamberi e tagliarli in tre, poi scottarli con olio e aglio a fiamma viva per poco tempo. Con le teste e i carapaci fare la bisque.

Risottiamo la fregola iniziando a tostarla con dell’olio, bagniamola con il fondo delle cozze, la bisque fino a portarla a cottura (circa 10 minuti). Due minuti prima del termine aggiungere i pomodorini, le cozze e i gamberi, in ultimo mantecare con olio Evo, del basilico e del prezzemolo.



Abbinamento

Si consiglia un Sauvignon Il Vinré: un bianco che ama i sapori della cucina di mare e dalla cucina di mare è esaltato. Profumato e aromatico, offre una struttura articolata e complessa, indice di sapiente e rispettosa vinificazione. Pur nella ricchezza dell’assaggio mantiene un delicato equilibrio in simbiosi con gli aromi della ricetta della tradizione isolana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA