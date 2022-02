Spätzle di spinaci

con speck e panna Dal Tirolo una ricetta classica presentata da Alessia Biffi, Valeria Bonalumi e Lorenzo Curti della 4A dell’Istituto Superiore di San Pellegrino.

Gli Spätzle sono gnocchetti di forma irregolare a base di farina di grano tenero, uova e acqua.

Una preparazione molto diffusa in Tirolo ma con origini tedesche come rivela il nome. La tipica forma a goccia che caratterizza gli spätzle si realizza con uno speciale strumento, lo Spätzlehobel: una grattugia formata da una base bucherellata sulla quale scorre un recipiente contenente l’impasto che viene fatto scivolare avanti e indietro facendo cadere le gocce direttamente nell’acqua bollente che riemergono in superficie in pochi istanti.

Ingredienti (per 4 persone)

250 g farina “00”

60 g spinaci cotti

2 uova

100 ml di acqua

30 g speck croccante

q.b. sale

q.b. noce moscata

q.b. panna fresca

q.b. formaggio grattugiato.

Procedimento



Frullare gli spinaci, con le uova e l’acqua.

Con una frusta incorporare la farina, ottenendo un composto denso.

Insaporire con sale, pepe e noce moscata.

Riporre in frigorifero per 30 minuti.

Portare a ebollizione dell’acqua salata e con lo Spätzlehobel realizzare gli spätzle.

In un sauté ridurre la panna, aggiungere lo speck croccante e condire gli gnocchetti.

Aggiungere in ultimo del formaggio grattugiato.

Ricetta presentata da: Alessia Biffi, Valeria Bonalumi e Lorenzo Curti

