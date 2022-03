Tagliatelle al gorgonzola con salsa di sedano, prezzemolo e ricotta: un primo piatto molto gustoso e semplice da preparare presentato da Alessia Ragazzoni di 4B dell’Istituto superiore di San Pellegrino. Il gorgonzola è un formaggio erborinato, prodotto in Italia dal latte intero di vacca. Si tratta di un formaggio Dop originario della provincia di Milano e le sue zone di produzioni storiche sono le province di Milano, Como, Pavia e Novara. Quest’ultima ne è diventata nell’ultimo secolo la principale produttrice.

Per le tagliatelle

Per le salse

Procedimento Per le salse frullare con un mini pimer gli ingredienti e dopo passare con un setaccio per filtrare la salsa.

Fonduta di gorgonzola

Mettere sul fuoco il latte con noce moscata e sale, in un altro pentolino far sciogliere il burro e dopodiché aggiungere la farina tutta insieme; una volta ottenuto il roux aggiungere il latte e mescolare togliendo gli eventuali grumi. Tenere sul fuoco per qualche minuto, tolta dal fuoco aggiungere il gorgonzola e mescolare facendolo sciogliere.