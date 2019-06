Domani la Festa dell’estate

con gli a-mici del Gattile Bergamo La struttura Enpa, in via Mangili 4 (zona Celadina), sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 17 per le visite guidate ai suoi piccoli ospiti.

Domenica 9 giugno torna la Festa d’estate - Rifugi aperti del Gattile Enpa di Bergamo, con giochi e attività per grandi e piccini.

Il Gattile, in via Mangili 4 a Bergamo, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 17 per le visite guidate ai suoi ospiti e per tutto il tempo saranno attive le postazioni per lo scambio delle figurine degli Amici Cucciolotti di «Pizzardi Editore», con lo scopo di aiutare bambini e ragazzi a completare la raccolta. «Pizzardi Editore» è un importante partner di Enpa che, attraverso gli Amici Cucciolotti, sostiene attivamente i rifugi con cibo e materiali utili al migliore accudimento degli ospiti.

Durante la giornata sarà attivo un punto ristoro, il banchetto micioso con gadget a tema, lo spazio bimbi con giochi e attività e, alle 14,30, il laboratorio di costruzione di casette in cartone per i nostri a-mici. Per tutti coloro che completeranno la raccolta delle figurine ci sarà inoltre un simpatico gadget.

Per ulteriori informazioni su può consultare la pagina Facebook di Enpa gattile di Bergamo e il sito: www.enpabergamo.it.

