Gasperini, il sogno della Champions

«Fuori dall’Europa? Non ci penso proprio» Intervista esclusiva all’allenatore dell’Atalanta, che presenta il finale di stagione: sei gare di campionato e una, forse due gare di Coppa Italia. «Saranno decisivi Zapata e i gol dei difensori», ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri.

«Siamo sesti, adesso in Europa è più facile arrivarci dal campionato, in Coppa Italia oltre alla Fiorentina dovresti vincere la finale. Se potessi scegliere? Champions, poi Coppa Italia, poi Europa League. Finire fuori da tutto? No, è un’ipotesi che non prendo neppure in considerazione».

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in un’intervista esclusiva a «L’Eco di Bergamo» presenta il finale di stagione, sei gare di campionato e una, forse due gare di Coppa Italia. «Saranno decisivi Zapata e i gol dei difensori», ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri.E ancora: «Difficile digerire lo 0-0 con l’Empoli, ma auguro alla squadra di giocare così tutte le partite che ci restano da fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA