A Bergamo arriva la capolista Napoli

Per l’Atalanta inizia il tour de force Si riparte dall’osso più duro, dalla capolista e un pensiero fisso alle ultime settimane, alle imprese che hanno fatto nuovamente esplodere la Bergamo atalantina.

Alle 12.30 allo stadio di Bergamo arriva il Napoli, capolista della Serie A, ma per la quale la formazione di Gasperini, squalificato nell’occasione, è la bestia nera: in 4 partite tra casa e trasferta, Gomez e compagni hanno centrato ben 3 successi in poco più di 12 mesi, l’ultimo nella prima sfida dell’anno in Coppa Italia. Dimenticare quei successi è la prima mission alla vigilia del match ricordata dal tecnico in conferenza stampa. Il Napoli sarà diverso nell’atteggiamento e nella determinazione rispetto ad una ventina di giorni fa, perché stavolta i punti in palio sono pesantissimi e mister Sarri non vuole nuovamente fare una figuraccia contro il collega Gasperini.

Inizia da qui il tour de force atalantino tra Coppe e campionato, si riparte con una conferma in attacco e le frasi del mister che serviranno sicuramente a far scuotere il riferimento offensivo dell’ultimo anno e mezzo, Andrea Petagna, il cui atteggiamento contro la Roma non è piaciuto, dovendo ritrovare le motivazioni giuste secondo Gasperini. Un messaggio chiaro e forte, perché è il momento di Cornelius dopo le ultime due belle prestazioni, ma non per questo il classe Milan deve sentirsi snobbato, dato che uno dei segreti di questa Atalanta restano le sue giocate atipiche da prima punta.

Il messaggio di Gasperini lancia così il danese boa d’attacco, con Cristante costretto ad arretrare sulla mediana a causa della squalifica di De Roon, mentre Ilicic e Gomez, fantasia allo stato puro, saranno alle spalle dello stesso Cornelius. Per il resto nessun dubbio di formazione, ma le certezze di una stagione: Berisha tra i pali, in difesa Toloi-Caldara e Masiello con il lusso di poter lasciare fuori Palomino, Hateboer e Spinazzola sugli esterni e Freuler l’altro centrocampista centrale. Il nuovo acquisto Rizzo partirà dalla panchina. In casa Napoli, invece, Hamsik ha recuperato dall’influenza ed è tra i convocati e dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto spazio a Zielinski.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 10 Gomez, 9 Cornelius. A disp. 91 Gollini, 31 Rossi, 6 Palomino, 28 Mancini, 8 Gosens, 23 Melegoni, 19 Rizzo, 32 Haas, 7 Orsolini, 21 Castagne, 29 Petagna. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Martens, 10 Insigne. A disp.22 Sepe, 1 Rafael, 42 Diawara, 21 Chiriches, 11 Maggio, 62 Tonelli, 15 Giaccherini, 19 Maksimovic, 30 Rog, 37 Ounas, 17 Hamsik. All. Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio

