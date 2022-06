A Foppolo il «Trail del Centenario», il meglio della specialità in Valle Brembana

È tutto pronto a Foppolo per il «Trail del Centenario», ideato e organizzato dalla Lovato Electric Spa, che si disputerà domenica 19 giugno con partenza e arrivo dal piazzale degli alberghi con il gotha italiano della specialità. Saranno 500 gli atleti al via, previsto per le 10, distribuiti su due percorsi, uno di 12 km (con 800 metri di dislivello), l’altro di 24 (+ 1500 m). Entrambi i tracciati sono stati ripuliti e segnati da Mario Poletti (di Fly-Up, dietro alla regia organizzativa dell’evento) e da Massimo Cacciavillani, amministratore delegato della Lovato che in prima persona ha voluto un’iniziativa di cui sarà (anche) partecipante.