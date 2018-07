Acquisto di Mancini, la sentenza:

«Atalanta e Perugia prosciolte» Il tribunale federale ha prosciolto Atalanta e Perugia per il caso dell’acquisto di Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha prosciolto l’Atalanta e il Perugia e i rispettivi presidenti, Luca Percassi (indicato come presidente nel dispositivo iniziale, ndr), e Massimiliano Santopadre, deferiti dal Procuratore Federale per accordi riguardanti trasferimenti di calciatori al fine di eludere obblighi contrattuali in capo al Perugia, con riferimento in particolare ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre.

