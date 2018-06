Addio all’Europa? Prossime ore decisive

Il Milan aspetta la batosta dell’Uefa Il provvedimento slitta, ma per i rossoneri poche speranze. Con i milanesi esclusi, Atalanta direttamente ai gironi di Europa League.

La sentenza Uefa sul Milan è destinata a fare giurisprudenza, mentre entra in vigore il fair play finanziario rinnovato, con parametri più stringenti per aumentare la trasparenza e la sostenibilità finanziaria dei bilanci. Forse anche per la delicatezza del caso, si è prolungata l’attesa del verdetto della Camera giudicante, che era atteso inizialmente entro venerdì scorso, e invece arriverà probabilmente fra martedì e mercoledì. «Ci aspettiamo equità, giudizi, basati sui fatti uguali per tutti», il messaggio inviato dal Milan via social domenica sera, alla vigilia di una giornata considerata cruciale, che è trascorsa senza mail o fax provenienti dalla Uefa.

