Adesivi di Anna Frank come insulto

Dalla Figc solo una multa alla Lazio

Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa -secondo quanto apprende l’Ansa- la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l’immagine di Anna Frank con la maglia della Roma affissi in curva sud dagli ultras biancocelesti.