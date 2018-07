Adrenalina su due ruote a Clusone

I campioni del freestyle al Motor Party Adrenalina pura, spettacolari gare, musica a tutto volume ed esibizioni di freestyle motocross da lasciare senza fiato: nel fine settimana torna la decima edizione del Motor Party a Clusone.

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio in programma tre giorni di divertimento per appassionati delle due ruote, grandi e piccini: un ritorno atteso per l’evento organizzato dal Moto Club 80 di Clusone (sezione del Motoclub Bergamo), che dopo due anni di pausa torna con tanta energia e la voglia di riproporre un grande evento all’altezza delle edizioni passate.

Gare di super enduro con grandi protagonisti nazionali e internazionali della categoria Elite (su invito), la riconferma del grande evento «Red bull Epic Rise», le spettacolari esibizioni di freestyle, la mototerapia, e poi cucina e dj set durante tutta la manifestazione, con tensostruttura di circa 1.500 metri quadrati al coperto, allestita in località la Spessa di Clusone.

