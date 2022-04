Ai Tricolori di fondo brillano le Giovani bergamasche: Dedei argento U20

Bergamaschi gente cui piace far fatica. Quello che ai più potrebbe sembrare un luogo comune si concretizza con gli smaglianti colori del tricolore domenica 3 aprile nell’ultima giornata dei Campionati italiani assoluti di fondo a Dobbiaco dove era in programma la gara più tosta degli sci stretti, la mass start in classico da 50 km per i big che diventano 30 per la gara rosa e 20 per i Giovani, gare in cui la fatica la fa decisamente da padrona.

Fra le Under 20 quattro bergamasche fra le prime nove: Dedei 2ª, Isonni 5ª, Negroni 7ª e Bonaldi 9ª

E infatti ecco che nelle classifiche il più diffuso è il dialetto bergamasco, in particolare in quella delle Under 20 dove le nostre giovani stelle recitano la parte del leone, anzi delle leonesse piazzandosi in quattro tra le prime nove, con Denise Dedei sul secondo gradino del podio. Il film della gara vede subito formarsi un gruppetto composto da Elisa Gallo, Denise Dedei, Veronica Silvestri, Nadine Laurent e Lucia Isonni. Al terzo giro perdono contatto la valdostana Laurent e la bergamasca Isonni, mentre la cuneese Gallo insieme alla nostra Dedei e alla livignasca Silvestri hanno stretto i denti presentandosi all’arrivo nell’ordine con cui sono salite poi sul podio. Oltre allo scintillante argento che la 19enne di Gromo porta nella bacheca dello sci club del suo paese, ottengono una prestigiosa nella top ten anche la schilpariese Isonni 5ª, la clusonese Giulia Negroni 7ª e la serinese Cassandra Bonaldi 9ª.

Bellini quarta fra le seniores

Ma come detto c’è ancora tanta Bergamo nelle altre classifiche a partire dalle big della categoria Seniores dove un’ottima Martina Bellini, in lotta fino all’ultimo, perde la battaglia per il podio chiudendo 4ª alle spalle di Caterina Ganz che vince lo scudetto davanti a Lucia Scardoni e Martina Di Centa. Seniores che in campo maschile celebrano l’ennesimo titolo di Federico Pellegrino che precede Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler.

Negroni terzo fra gli Under 18