AlbinoLeffe, ko con il Renate

Tutte le info sul calcio provinciale Tre reti per presentarsi in bergamasca nel modo migliore. La domenica del calcio provinciale ci lascia in eredità la tripletta di Marzeglia, attaccante della Tritium in Serie D, che si porta a casa il pallone dopo il successo per 4-2 con la Castellanzese, lanciando i suoi in zona playoff.

Al centravanti classe 1986, scuola Milan e giramondo con numerose puntate tra i professionisti va il tiolo di giornata in una domenica che ha regalato sorprese proprio per i giocatori freschi di cambio di maglia, soprattutto nelle categorie minori.

C’è anche chi ha dovuto raccogliere un ko dopo un buon periodo: l’AlbinoLeffe perde contro un Renate (2-1) lanciato nelle primissime posizioni della Serie C. In D vince il risultato di 2-2, pareggi conquistati con il medesimo risultato da Caravaggio, Brusaporto, Virtus Ciserano Bergamo e 1-1 tra Scanzorosciate e Villa Valle. Il colpaccio è quello del Ponte San Pietro, che batte 2-0 in trasferta il Seregno: la società milanese, dopo il ko, opta per il cambio della guida tecnica.

In Eccellenza stati d’animo diversi in Valle Seriana: festeggia la Vertovese, 4° posto e sorpasso sui rivali di giornata, l’Olginatese, battuta 2-0 in trasferta; non è un gran periodo quello dell’AlbinoGandino, che non riesce più a vincere e stecca tra le mura amiche ridando fiato alla Cisanese (3-1).

In Promozione era il giorno dello scontro diretto al vertice che ribalta la situazione: il Bergamo Longuelo batte 1-0 con un gol di Minetti il Villongo e lo agguanta al vertice del girone. Pari e sospiro di sollievo per il San Giovanni Bianco, che dopo un grande avvio si era inceppato: 2-2 contro l’Or. Juventina Covo e 5° ko evitato.

Nelle categorie minori c’è già chi festeggia il platonico titolo di campione d’inverno, come la Cividatese e l’Almè in Prima catregiria, il Medolago e il Sovere in Seconda, Grignano, Pol. Calcinatese e Pianico in Terza categoria.

