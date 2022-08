Alessia Pavese sul podio agli Europei: bronzo con la staffetta 4x100

Centro metri in apnea per portare la staffetta dell’Italia 4x100 sul podio europeo: la bergamasca Alessia Pavese è infatti la quarta frazionista del quartetto azzurro e con una splendida volata (10”36) ha incrementato il vantaggio sulle inseguitrici dopo che Anna Bongiorni le aveva passato il testimone in terza posizione. Nell’ultima gara della rassegna continentale di Monaco di Baviera arriva così un’altra medaglia per l’Italia (l’undicesima) con le azzurre che festeggiano dopo il brivido per un primo cambio fra Zaynab Dossu e Dalia Kaddari al limite.