Allerta neve su Atalanta-Borussia

Tutte le informazioni per i tifosi L’ondata siberiana in arrivo sull’Italia ha fatto scattare l’allerta neve in tutte le regioni del Nord. Potrebbe nevicare anche su Reggio Emilia, dove giovedì sera l’Atalanta affronterà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league.

Gli addetti al campo hanno schierato la controffensiva contro il freddo. Il manto erboso del Mapei stadium infatti è stato coperto con teli ed è perfino riscaldato. A meno di una perturbazione eccezionale, non dovrebbero esserci problemi per il regolare svolgimento della storica partita tra Atalanta e Borussia Dortmund. Vi terremo aggiornati con le previsioni delle ultime ore prima del match. Nel frattempo l’Atalanta ha diffuso tutte le informazioni utili per gli oltre 15 mila bergamaschi che giovedì raggiungeranno Reggio Emilia.

LE INFO - Secondo quanto stabilito in fase di GOS, in occasione della partita partita Atalanta-Borussia Dortmund, gara valida quale ritorno dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League 2017-2018, in programma giovedì 22 febbraio, con inizio alle 21.05 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si informa gli sportivi interessati che i cancelli dei settori Tribuna Ovest, Tribuna Est e Tribuna Sud Atalanta apriranno alle 18.

Al fine di facilitare l’accesso dei tifosi nerazzurri al Mapei Stadium in occasione della gara di ritorno dei sedicesimi di finale Atalanta-Borussia Dortmund, in programma giovedì 22 febbraio con inizio alle 21.05, la Società ricorda e raccomanda ai propri sostenitori di presentarsi ai varchi d’accesso dello stadio muniti di titolo d’ingresso in originale, ovvero:

----------> DEA CARD in corso di validità sulla quale è caricata la partita ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND e relativo segnaposto.

Nel caso si fosse smarrito o non se ne fosse più in possesso, il segnaposto è ristampabile al seguente link: http://www.listicket.com/ticketing/postvendita/stampaSegnapostoStep1.html.

ATTENZIONE: non sarà consentito l’accesso allo stadio con la sola presentazione della ricevuta segnaposto.

ATTENZIONE: la ricevuta segnaposto è indispensabile per i settori Tribuna Est e Tribuna Ovest in quanto permette la verifica immediata del settore, fila e posto di riferimento.

In occasione della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League 2017-2018 che l’Atalanta disputerà contro il Borussia Dortmund, giovedì 22 febbraio alle 21.05, in vista del nuovo massiccio trasferimento a Reggio Emilia dei tifosi nerazzurri, in accordo con il GOS di Reggio Emilia, la Società ricorda che l’uscita autostradale consigliata per raggiungere i parcheggi del Mapei Stadium è quella del Casello “Terre di Canossa” Campegine (RE). All’uscita del casello si consiglia di seguire l’apposita segnaletica posizionata per l’occasione.

