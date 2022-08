Amighetti e Borlini, il sogno nel mirino: assalto ai Mondiali di Fossa universale

Il mondo in due mirini. Sono quelli d Graziano Borlini e Rachele Amighetti, gli assi bergamaschi ai Mondiali di tiro a volo, specialità Fossa universale, in programma da giovedì 4 agosto a domenica 7 al Tav Umbriaverde Todi di Massa Martana (Perugia). Borlini, 62 anni di Ardesio, in questa stagione ha centrato il titolo italiano senior e il bronzo agli Europei di Maribor (Slovenia) e punta a confermare il terzo posto nell’ultima rassegna iridata a Malaga, in Spagna. Amighetti, 25 anni di Costa Volpino, campionessa europea Lady in carica, vuole sfatare il tabù Mondiali e dimenticare il quarto posto, con la sconfitta nello spareggio per il bronzo, ai recenti Tricolori proprio nell’impianto perugino.