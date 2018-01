Ancora male Sofia Goggia

Fuori nello slalom gigante L’atleta bergamasca è uscita di pista nella prima manche dello slalom gigante di Lenzerheide.

Ancora un passo falso per Sofia Goggia dopo quelli di Cortina d’Ampezzo. L’atleta bergamasca è uscita di pista nello slalom gigante di Lenzerheide, vinto dall a francese Tessa Worley al suo 12°successo in carriera in coppa del mondo. Con il tempo totale di 2’10» 1, la due volte campionessa del mondo ha preceduto la tedesca Viktoria Rebensburg (seconda in 2’10» 8) e la slovena Meta Hrovat (2’12» 6), al primo podio in carriera. Solo nona l’azzurra Federica Brignone (2’12» 4), che era terza dopo la prima manche.

Per l’Italia - fuori per un suo errore Marta Bassino che era sesta dopo la prima manche - c’è poi solo la valtellinese Irene Curtoni, sedicesima. Domani nella località svizzera è in programma uno slalom speciale.

