Ancora Villa ai Giochi del Mediterraneo. Seconda medaglia d’oro nelle parallele

Dopo la vittoria nella gara a squadre, dunque, Giorgia ha concesso il bis mercoledì 29 giugno a Orano in Algeria. La ginnasta azzurra, anche atleta delle Fiamme Oro, ha eseguito un esercizio elegante e pulito con un arrivo perfetto che le è valso un 14 tondo di punteggio: «Sono super contenta - ha raccontato su Instagram - della gara che ho fatto . Mi è anche scesa una lacrimuccia sul podio perché, dopo quello che ho passato, vedere il mio nome come vincitrice mi ha fatto un effetto strano».

«Mi è scesa anche una lacrimuccia»

Sì, perché bisogna ricordare che la ginnasta bergamasca l’anno scorso fu costretta a rinunciare ai Giochi olimpici di Tokyo, in Giappone, per un infortunio. Per le azzurre della ginnastica artistica femminile il totale è di 11 medaglie: 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo: «Ce le siamo meritate perché ripagano tutti i sacrifici che abbiamo fatto», ha concluso Villa.Che si sta rilanciando alla grande.