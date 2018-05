Andrea Locatelli in gara al Mugello

Indosserà un casco dedicato all’Atalanta S abato e domenica al Mugello, durante le qualifiche e la gara della Moto2, sesto Gran premio del Mondiale 2018, Andrea Locatelli indosserà un casco dedicato all’Atalanta.

«È un omaggio per le grandi gioie che l’Atalanta ci sta regalando, sperando che mi porti fortuna, magari un risultato di prestigio da condividere con tutti loro» spiega il pilota seriano. Dopo il 19° posto in Qatar, Andrea è andato a punti nelle successive quattro gare, una serie di cui non era mai stato capace in precedenza, nemmeno in Moto3: con il 15° posto in Argentina, il 14° in Texas, il 15° in Spagna e il 12° in Francia ha già raccolto lo stesso bottino di punti (8) di tutto il 2017. Sulla parte posteriore del casco trovano spazio 11 omini Lego con la maglia nerazzurra numero 5.

