Atalanta, 3-1 al Novara in amichevole

con le reti di Muriel, Colley e Zapata Mercoledì 16 settembre i nerazzurri hanno affrontato il Novara e si sono aggiudicati il match per 3-1.

Mattinata di allenamento e amichevole nel pomeriggio per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno affrontato il Novara, formazione che milita nel campionato di Serie C, e si sono aggiudicati il match per 3-1 grazie ai gol di Muriel al 17’, di Colley al 19’ e di Zapata, subentrato nella ripresa, al 68’. La rete degli ospiti è stata segnata da Panico al 35’.

