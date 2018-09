Atalanta a Firenze, Gasp fiducioso

«Siamo in crescita di condizione» Un cambio obbligato in difesa e sempre un grosso interrogativo su Ilicic e le sue condizioni, queste le indicazioni arrivate nella conferenza stampa della vigilia di Zingonia.

L’Atalanta è pronta a partire per Firenze, dove alle 15 incontrerà la Fiorentina: tra i non convocati gli infortunati Masiello e Reca. «Incontriamo una delle squadre più in condizione, che in casa ha fatto tanti gol - sono le parole del tecnico Gian Piero Gasperini con problemi di afonia in sala stampa -. Il valore della Fiorentina è dato dalle sue prestazioni, dai suoi attaccanti e di tutta la squadra. Veniamo da due buone partite, i punti li abbiamo persi con Spal e Cagliari: siamo in crescita di condizione e questo ci consente di affrontare questa partita come un vero test come le ultime due, dove non siamo usciti male. Preferisco sempre giocare in casa, ma anche in trasferta abbiamo avuto buona personalità nel gioco: questo è uno dei campi più difficili in questo momento, sotto questo aspetto mi aspetto una bella prova».

Il grosso interrogativo delle prossime settimane saranno le condizioni di forma di Ilicic, mentre il gruppo sta nuovamente crescendo e il pari con il Torino può essere visto come una sorta di continuità e di crescita nel gioco. «Per Ilicic stiamo cercando di fare una preparazione per una condizione migliore, perchè fino adesso non abbiamo avuto buone risposte. È chiaramente in difficoltà, quindi proveremo su un’altra strada per cercare di rimetterlo in forma. Vedo una squadra in crescita, un gruppo che si sta consolidando. È negativo porci obiettivi, mai si è parlato di Europa, quest’anno sì, questo non deve essere un condizionamento per la squadra. La nostra difficoltà è che facciamo pochi gol, globalmente vedo che il tutto è legato a quelle sconfitte, per il resto non ho molto da rimproverare a nessuno, lo standard di questa squadra è buono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA