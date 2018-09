Atalanta a Firenze, Masiello non ce la fa

Ballottaggio tra Mancini e Djimsiti I nerazzurri contro la Fiorentina: davanti Gomez e Zapata, in porta dovrebbe tornare Gollini. Il ricordo di Emiliano Mondonico e Davide Astori.

Ne sapremo di più, sicuramente. È la trasferta più complicata che l’Atalanta potesse trovarsi di fronte, Juve esclusa: appuntamento alle 15 a Firenze contro una squadra che vuole tornare in Europa, frizzante, giovane, che gioca bene a calcio e vola sulle ali dell’entusiasmo. L’Atalanta deve capire a che punto è, e una sfida del genere risulta la più adatta, anche perché i pareggi contro Milan e Torino hanno detto che Papu e compagni sono in leggera crescita.

La formazione è il solito enigma e pochissime indicazioni sono venute a galla dal tecnico Gian Piero Gasperini, praticamente afono in sala stampa: il tecnico piemontese spera di tornare in forma per la partita, altrimenti sarà dura riuscire a farsi sentire in campo.

Questo naturalmente non condizionerà la prova dei nerazzurri, che saranno in campo con il solito schema e probabilmente qualche cambio non dettato dalle condizioni fisiche, perché come ha ricordato Gasperini, questa squadra è sempre stata abituata a partite ravvicinate. Gollini dovrebbe tornare tra i pali, davanti a lui Masiello non sarà del match e al suo posto sono in ballottaggio Djimsiti e Mancini, con Toloi a destra e l’ottimo Palomino, tra i migliori in campo con de Roon contro i granata, a completare il reparto; a centrocampo altro ballottaggio sugli esterni. Tra le cose da migliorare alla vigilia del Toro, il tecnico dei nerazzurri ha ricordato della mancanza d’incisività dei due laterali che anche con i torinesi non sono riusciti a incidere. Il ballottaggio è doppio con Adnan pronto sulla sinistra e Hateboer voglioso di riscatto a destra. In avanti le sicurezze sono Zapata e Gomez, mentre alle loro spalle Rigoni è favorito su Pasalic: si aspettavano delle difficoltà per il rientro in forma di Ilicic e così è stato, l’ultima partita lo ha messo ancora più in evidenza. Ci vorrà ancora tempo e il cambio di programma di recupero confidato in sala stampa da Gasperini ne è la testimonianza.

È la prima Fiorentina-Atalanta senza Emiliano Mondonico, ex tecnico di entrambe e tifoso viola, e dell’ex capitano, il bergamasco Davide Astori: da lassù sono già pronti a gustarsela e si attendono un grande spettacolo, emozioni e bel gioco.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Hugo, 3 Biraghi; 8 Gerson, 17 Vertout, 24 Benassi; 25 Chiesa, 9 Simeone, 10 Pjaca. A disp.: 69 Dragowski, 5 Ceccherini, 2 Laurini, 16 Hancko, 34 Diks, 6 Norgaard, 26 E. Fernandes, 77 Thereau, 14 Dabo, 7 Eysseric, 11 Mirallas, 28 Vlahovic. All. Pioli.

Atalanta (3-4-1-2): 91 Gollini; 3 Toloi, 6 Palomino, 23 Mancini; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 de Roon, 53 Adnan; 24 Rigoni; 10 Gomez, 91 Zapata. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 13 Bettella, 21 Castagne, 19 Djimsiti, 8 Gosens, 4 Valzania, 22 Pessina, 88 Pasalic, 72 Ilicic, 20 Tumminello, 99 Barrow. All. Gasperini.

Arbitro: Valeri di Roma.

Torna «TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida dallo studio tra i nerazzurri e la Fiorentina a partire dalle 14 alle 18 di domenica 30 l’allenatore Sandro Salvioni, il giornalista Arturo Zambaldo e l’ex arbitro Attilio Belloli. Carlo Canavesi (riprenderà le fasi della partita) e Maria Chiara Rossi (terrà i contatti con i social). Ci sarà poi il collegamento dall’azienda «Lombardia vetro» di Clusone dove Elisa Cucchi ospiterà mister Alessandro Imberti e alcuni tifosi. Matteo De Sanctis porterà il suo contributo dallo stadio di Firenze. Collegamenti tramite video chiamate Skipe, con Massimo Casari, Mario Gamba (da Monaco di Baviera), Luca Trussardi da (Los Angeles) e Ralf Hildebrand. Al termine della partita, interviste dalla sala stampa dell’Artemio Franchi agli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini e della Fiorentina, Stefano Pioli e ai giocatori atalantini. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA