Atalanta a Roma in cerca del colpaccio bis

Gasp: «Ultimo sforzo prima della sosta» L’ultimo ostacolo prima di una meritata sosta. L’Atalanta è pronta a partire per Roma, dove alle 18 del giorno dell’Epifania i ragazzi di Gasperini si troveranno di fronte i giallorossi di mister Di Francesco, quarti della classe e già in ritardo di 9 punti sulla capolista Napoli, reduci da un dicembre poco brillante.

«Pensiamo a recuperare dopo la sconfitta di domenica con il Cagliari - ha affermato il tecnico Gian Piero Gasperini-. Sarà dura e difficile contro una grande squadra, hanno fatto un ottimo girone d’andata anche se hanno rallentato nelle ultime settimane. Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, erano già forti nelle altre annate e hanno mantenuto un organico di valore. La sconfitta dell’andata ci ha lasciato un po’ di rammarico e quella è la fotocopia del nostro girone: abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato, speriamo di centrare più punti in questo ritorno».

Formazione ancora da decidere in casa nerazzurra, ma una certezza: tutti abili e disponibili agli ordini di Gasperini, che lascerà a Bergamo i giovani Bastoni e Melegoni. «Abbiamo sempre dimostrato di recuperare ogni volta e poi a Napoli c’erano ben 7 giocatori che non avevano giocato con il Cagliari: abbiamo qualche piccolo acciacco da valutare, ma siamo al completo. Il Papu è in un ottimo momento, è tornato al gol, ma per noi era da un po’ che era ripartito sui suoi livelli. La sosta ci vuole, non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto un gran lavoro e ci sta tirare il fiato a metà stagione».

Una settimana di rompete le righe meritata, prima di pensare alla ripresa e ad un tour de force che contraddistinguerà soprattutto il febbraio atalantino. «Vogliamo un inizio di ritorno all’altezza, siamo dentro a tutti gli obiettivi, ci aspetta un avvio difficile, dobbiamo stare attaccati il più possibile in classifica: ci sono Roma, Napoli, poi pensando in là 3 volte la Juventus, due volte il Borussia. Stacchiamo una settimana, per noi è stato un viaggio bello, una novità, i risultati ti aiutano a superare il tutto, dobbiamo mantenere voglia ed entusiasmo: ripenso all’altra notte e trovare così tanta gente ad aspettarci a quell’ora è difficile da vedere in giro in questo momento. Il mercato? E’ ancora presto, al momento è ancora abbastanza tutto fermo».

