Atalanta, a Udine un pareggio che vale molto con Muriel grande protagonista

Non c’è più il primo posto in classifica ma è solo una questione di forma visto che i punti che ci separano da un Napoli straripante sono solo due. Altro aspetto da non sottovalutare in friuli è stata anche l’assenza di ben sei giocatori importanti. Come dire che al Gasp le alternative non mancano e anche questo è un valore aggiunto in prospettiva. Tornando al 2-2 di Udine la palma del migliore giocatore va a Muriel: suoi l’assist del primo gol e la seconda rete su calcio di rigore che lui stesso si è procurato.