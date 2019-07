Atalanta, allenamento a porte aperte Gomez il più acclamato - Guarda le foto

Atalanta in campo a Clusone

Gomez il più acclamato - Guarda le foto Gli uomini di mister Gasperini hanno ripreso l’attività davanti a numerosi tifosi.

Atalanta in campo oggi, venerdì 12 luglio, a Clusone per il primo allenamento a porte aperte dopo la pausa seguita alla brillante stagione 2018/2019, che si è conclusa con la storica qualificazione dei nerazzurri in Champions League. Gli uomini di mister Gasperini hanno ripreso l’attività davanti a numerosi tifosi sugli spalti. Il capitano Papu Gomez è stato il più acclamato dai supporter.

