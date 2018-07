Atalanta, amichevole a Zingonia

C’è la Virtus. Risultato in tempo reale: 2-0 Appuntamento di sabato a Zingonia per l’Atalanta, reduce dal 2-2 contro il Sarajevo nel turno dei preliminari di Europa League. Il risultato in tempo reale: 2-0 (1’ pt Djimsiti; 9’ pt Pasalic).

In ottica di preparazione spazio a chi deve mettere benzina fondamentale nelle gambe in vista della prossima stagione nel test contro la Virtus Bergamo 1909, formazione di Serie D. I nerazzurri scendono in campo con Gollini tra i pali, Heidenreich, Palomino e Djimsiti in difesa; Castagne, Freuler,Valzania e Reca a metà campo; Pasalic dietro a Tumminello e Zapata in attacco.

