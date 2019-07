Atalanta, nove gol al Brusaporto - Foto

Segnano anche Malinovsky e Muriel L’amichevole di oggi pomeriggio, giovedì 18 luglio, a Clusone.

Vittoria per 9-0 dell’Atalanta (5-0 nel primo tempo, disputati 25’ nel secondo) oggi, giovedì 18 luglio, nel test contro il Brusaporto, squadra neopromossa in Serie D, valido per il quarto Trofeo Fra.mar. A segno nel primo tempo Colley (4’), al volo su cross di Malinovskyi (10’), quindi Pasalic (16’) con un tiro da fuori deviato, Ibañez (32’) di testa su angolo di Gomez e Malinovsky (35’) su rigore per fallo di Tomasi su Castagne.

Nella ripresa Traore (10’) infila il diagonale destro e poi (12’) il sinistro da centro area su sponda di de Roon, poi Muriel (21’ su rinvio errato del portiere Facheris e ancora Traore (25’) su filtrante di Ilicic. L’ultima sgambata sul campo per i nerazzurri nel ritiro di Clusone, destinato a concludersi martedì 23 luglio (Duvan Zapata si aggregherà il giorno seguente), è prevista domenica 21 contro il Renate (Serie C). Il 26 la partenza per la trasferta britannica, con amichevoli in Galles a Swansea (sabato 27, 16 ora italiana), e poi in Inghilterra a Norwich (martedì 30, ore 20) e Leicester (venerdì 2 agosto, 20,30).

Ruslan Malinovsky



(Foto by Prima del fischio d’inizio)

Molti i tifosi sugli spalti

