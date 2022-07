Atalanta, annullata l’amichevole con il Lecco. Nuova data con il Como e biglietti online

L’Atalanta ha annullato l’amichevole col Lecco (serie C) prevista a porte chiuse per mercoledì 20 luglio, alle 17, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Al suo posto verrà disputata sempre alla stessa ora una partitella in famiglia sul campo della Primavera, a porte aperte ma con capienza limitata.