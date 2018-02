Atalanta, arriva la Fiorentina

Caldara gioca, Cornelius in dubbio Scherzi del calendario, un appuntamento fondamentale nella lotta verso l’Europa League proprio nella settimana decisiva per i Sedicesimi della stessa competizione contro il Borussia. La Fiorentina sarà ospite allo stadio di Bergamo nel match delle 18, tutt’altro che una partita da lasciare in secondo piano per il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini.

«Dortmund è ancora viva in tutti noi, c’è il ritorno e un’attesa enorme, ma nel frattempo c’è la Fiorentina: una delle poche cose positive è che aver perso alla fine ci farà mettere maggior attenzione e rivalsa per la partita di sabato. Il campionato sta dicendo che le ultime settimane sono una gara ad eliminazione per l’Europa, loro sono andati in modo alternato, ma hanno valori, con la Juve hanno fatto bene, sono già partite decisive». In ottica formazione Caldara potrebbe essere convocato, ma difficilmente sarà in campo dall’inizio e se succederà munito di mascherina per proteggere il naso: Cornelius è in forse per qualche linea di febbre.

«Ci sarà il turnover, ma l’obiettivo è solo quello di vincere, per il campionato non sarà decisiva, ma molto importante: là siamo andati sotto subito, abbiamo sbagliato il rigore, raggiunto il pari ed è andata bene. Faranno la loro partita per valori e blasone, stanno alternando i risultati ma sono capaci di ottime prestazioni. I rigori ci dicono male quest’anno: Papu è meglio che si alleni un pochino, anche Cristante a Udine ha fallito, ci stiamo allenando: tranne Ilicic, i migliori rigoristi sono i difensori; se Berisha dovesse tirare i rigori vuol dire che siamo messi male anche se li tira bene».

In ottica del ritorno di Europa League contro il Borussia, giovedì 22 febbraio a Reggio Emilia, mister Gasperini sprona i suoi a centrare l’impresa. «Vogliamo giocarci tutte le partite senza calcoli, utilizzando anche più giocatori: le energie mentali non sono un problema, quelle fisiche nemmeno perché abbiamo una spinta pazzesca, anzi ce le giochiamo sempre al meglio. Dortmund ti dà orgoglio e rabbia: se le pareggi come sembrava fosse rimane per sempre per tutto l’ambiente. Per rendere quella partita magica bisogna passare il turno e allora questo risultato si rivaluta. C’è poco da rimproverare ai ragazzi, il risultato tanti lo avrebbero firmato alla vigilia, è buono perchè non ci taglia fuori, adesso dovremo fare qualcosa di più».

Torna «TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida di campionato tra i nerazzurri e la Fiorentina a partire dalle 17 alle 21 di domenica l’ex bomber nerazzurro Oliviero Garlini; l’allenatore Sandro Salvioni; il giornalista Arturo Zambaldo; l’opinionista Luciano Passirani; il preparatore atletico Arnaldo Longaretti. Collegamenti con il giornalista televisivo Matteo De Sanctis. Interventi tramite video chiamate Skipe, con Ralf Hildebrand, Massimo Casari, Attilio Varischetti, Gianni Gabbiadini, Eugenio Fagiani e Mario Gamba (da Monaco di Baviera).

Al termine della partita, dalla sala stampa dello stadio interviste agli allenatori dell’ Atalanta,Gian Piero Gasperini e della Fiorentina, Stefano Pioli. In diretta dalla piazza dell’Orologio di Clusone interverrano un gruppo di tifosi con il sindaco Paolo Olini e l’opinionista, esperto di statistiche calcistiche, Demetrio Trussardi. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

