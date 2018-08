Atalanta, Barrow fa già paura alle difese

Su L’Eco l’intervista al talento nerazzurro Pronti-via: il giovane diamante atalantino ha iniziato la stagione a suon di reti. E si candida a far tremare anche le difese della serie A. «Con i consigli del Papu e di Masiello».

È l’uomo del momento. Il talento in rampa di lancio. Il giovane diamante scovato in Gambia che si sta conquistando le copertine dei giornali a suon di gol. Barrow corre e sogna di far tremare le difese della serie A e d’Europa. La Curva lo acclama come il fenomeno del futuro.

Ma lui è ancora e soprattutto Musa: un ragazzo riservato e sensibile di neanche vent’anni (li compirà il 14 novembre prossimo) che si commuove quando a chiamarlo per un autografo o una foto sono i tifosi più piccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA