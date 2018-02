Cresce l’attesa per i sedicesimi di finale di Europa League: nel primo giorno di vendita libera distribuiti più di duemila biglietti per il ritorno a Reggio Emilia (Foto by agenzia afb)

Atalanta-Borussia, è corsa al biglietto

La vendita libera si apre col botto Più di duemila biglietti venduti in poche ore: la vendita libera dei biglietti per i sedicesimi di finale di Europa League fra Atalanta e Borussia Dortmund (giovedì 22 febbraio alle 21,05 a Reggio Emilia) è partita a gonfie vele.

Caccia al biglietto per Atalanta-Borussia, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma a Reggio Emilia giovedì 22 febbraio (ore 21,05). Dopo i 9.703 tagliandi distribuiti in fase di prelazione, martedì a mezzogiorno si è aperta la vendita libera e subito sono stati venduti circa 2.100 biglietti, portando il totale a quota 11.800. Esaurite Tribuna Sud e Tribuna Est, resta disponibile solo la Tribuna Ovest.

Settore ospiti esaurito, invece, per l’andata in Germania di giovedì 15 febbraio (alle 19): lunedì è stata aperta la vendita libera e si è arrivati subito al sold out. Restano disponibili solo gli ultimi pacchetti distribuiti da Ovet comprensivi di tagliando, aereo (da mattina a sera) e trasferimenti. I bergamaschi a Dortmund sono stimati tra i 4.000 e i 5.000.

