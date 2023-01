Atalanta, buone notizie per Zapata: l’attaccante convocato contro la Samp

Buone notizie per l’Atalanta in vista della partita di sabato 28 gennaio contro la Sampdoria al Gewiss Stadium (ore 20,45) che avvia il girone di ritorno. Duván Zapata è recuperato , è stato convocato da Gian Piero Gasperini e presumibilmente partirà dalla panchina, anche se non è escluso l’impiego dal 1’.

Tra i 23 nerazzurri non figurano Palomino e Zappacosta, entrambi ai box per infortunio, ma c’è anche stavolta il Primavera Vorlicky. Con la Samp rientrerà Teun Koopmeiners dopo il turno di squalifica scontato contro la Juventus.

Al Gewiss contro i blucerchiati Gasperini potrebbe riproporre la formazione iniziale schierata contro la Juventus, con l’eccezione di Koopmeiners e Demiral, subentrato al posto dell’infortunato Palomino a Torino. In questo caso davanti a Musso in difesa potrebbero giocare Toloi, Demiral e Scalvini, con de Roon in mediana accanto a Koopmeiners, Hateboer e Maehle sugli esterni e il trio Lookman-Højlund-Boga in attacco.