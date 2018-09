Atalanta, con la Spal si gioca a Ferrara

Stadio, lavori finiti. Il campo sarà pronto Spal-Atalanta si giocherà, lunedì alle 20,30 a Ferrara. Sarà come doveva essere, manca solo l’ultimo tassello formale e burocratico.

La quasi-certezza è arrivata soltanto nella serata di mercoledì 12 settembre, con il via libera della Commissione di Vigilanza della provincia di Ferrara, al termine di un approfondito sopralluogo: formalmente manca l’ ultimo passaggio, il nulla osta definitivo da parte della Figc, atteso per giovedì mattina, ma è quasi un dettaglio. L’incognita era dovuta al fatto che a Ferrara è stato tempo di lavori in corso: durante l’ estate, è andato in scena il restyling del vecchio stadio Mazza (la capienza è stata aumentata da 13.020 a 16.135 spettatori e tutti i settori sono ora coperti e con posti a sedere), che è stato completato martedì, con la chiusura in extremis del cantiere, anche se qualche piccola rifinitura dovrebbe essere effettuata nelle prossime ore.

Lunedì sera ci potranno essere tutti i tifosi, nessuna restrizione per la trasferta con la Spal, cosa che invece avverrà per la sfida con il Milan l?osservatorio ha deciso , infatti, che ad assistere alla gara potranno recarsi solo i possessori di Dea Card.

