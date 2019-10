Atalanta con la testa sull’Udinese Gomez affaticato, ma domenica in campo

Atalanta con la testa sull’Udinese

L’Atalanta continua la preparazione in vista dell’Udinese con il lungodegente Duvan Zapata (lesione all’adduttore destro) e due difensori a margine del gruppo. Nella sessione pomeridiana di giovedì 24 ottobre Simon Kjaer e José Palomino, esclusi dai convocati per Manchester martedì in Champions, perché afflitti da problemi rispettivamente all’adduttore destro e al flessore sinistro, hanno proseguito nel percorso personalizzato.

Precauzionalmente a parte anche Alejandro Gomez, dopo il sovraccarico muscolare che l’ha costretto a uscire all’intervallo all’Etihad Stadium, ma la sua presenza domenica non è a rischio. Ballottaggio Muriel-Ilicic davanti con Gomez avanzato e Malinovskyi tra le linee, mentre dietro l’unica alternativa al terzetto Toloi-Djimsiti-Masiello è Ibañez. Sulle corsie, Hateboer e Castagne con Gosens riserva; in mezzo, Freuler e Pasalic in sostituzione del diffidato De Roon.





