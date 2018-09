Atalanta, conclusa la parentesi nazionali

Tutti al lavoro in vista della Spal Ranghi al completo a Zingonia dopo la parentesi delle nazionali. L’Atalanta deve preparare al meglio la sfida contro la Spal, quella del riscatto dopo le sconfitte contro Copenaghen e Cagliari.

I 13 giocatori impegnati con le proprie nazionali sono tornati a Zingonia per preparare la partita di lunedì sera contro la Spal. Per i nerazzurri sarà fondamentale riscattare la deludente sconfitta casalinga contro il Cagliari, arrivata dopo l’eliminazione dall’Europa league a Copenaghen. Gasperini finalmente può rivedere Ilicic, reduce da uno stop causato da un’infezione e ora regolarmente in campo: lo sloveno sta ritrovando la condizione. Giovedì, a Zingonia, l’Atalanta sarà quindi al completo. Già martedì de Roon, Barrow e Bettella si sono aggregati al gruppo dei “superstiti”, mentre oggi è in programma un giorno di riposo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA